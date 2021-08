Simone Biles più forte dello stress: medaglia di bronzo alla trave (Di martedì 3 agosto 2021) L’americana aveva rinunciato a tutte le gare precedenti: esercizio senza errori, il punteggio di 14.000 le vale il podio Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) L’americana aveva rinunciato a tutte le gare precedenti: esercizio senza errori, il punteggio di 14.000 le vale il podio

Advertising

Eurosport_IT : Bentornata, Simone Biles! ???? La ginnasta americana nel giorno del suo ritorno in gara conquista la medaglia di bro… - bradlander : More Simone Biles. Less Andrew Cuomo. - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Simone Biles saluta #Tokyo2020 con un bronzo e tanti applausi. La campionessa statunitense della ginnas… - tolovethedamned : RT @drogonsdaughter: omaggio di Taylor Swift a Simone Biles prima della finale alla trave ?? p.s. no ma non sto piangendo, assolutamente n… - glooit : Il pianto liberatorio di Simone Biles, nelle sue Olimpiadi anche un lutto inaspettato: “È esausta” leggi su Gloo… -