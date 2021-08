Semestre bianco, cos’è e quando inizia: cosa cambia per Mattarella (Di martedì 3 agosto 2021) Da martedì 3 agosto scatta il cosiddetto ‘Semestre bianco’, vale a dire gli ultimi sei mesi di mandato del presidente della Repubblica, durante i quali non può sciogliere le Camere in anticipo rispetto alla scadenza naturale. A meno che il periodo non coincida con la fine della legislatura, circostanza che non riguarda l’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. Negli ultimi 6 mesi del suo mandato il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. La norma, contenuta nell’articolo 88 della Costituzione, recita infatti: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Da martedì 3 agosto scatta il cosiddetto ‘’, vale a dire gli ultimi sei mesi di mandato del presidente della Repubblica, durante i quali non può sciogliere le Camere in anticipo rispetto alla scadenza naturale. A meno che il periodo non coincida con la fine della legislatura, circostanza che non riguarda l’attuale capo dello Stato, Sergio. Negli ultimi 6 mesi del suo mandato il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. La norma, contenuta nell’articolo 88 della Costituzione, recita infatti: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Agenzia_Ansa : Semestre bianco, da oggi gli ultimi sei mesi del Presidente della Repubblica #ANSA - RaiNews : Comincia per Mattarella il semestre bianco. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, il presiden… - Luciano06815942 : @andreaalpini3 @CarlaKaky Ora siamo entrati nel Semestre 'Bianco' dove NON Si possono Sciogliere le Camere per Rima… - MaurizioDArgent : RT @andrea_pertici: Sul #semestrebianco una mia riflessione #nelmerito su @HuffPostItalia -