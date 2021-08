Scuola, il Miur non deve sovraccaricare di nuovo gli istituti. Piuttosto dia risposte concrete (Di martedì 3 agosto 2021) di Cristian Pagliariccio, psicologo Per essere in salute è fondamentale un’attenzione al benessere psicologico e sociale, oltre che biologico. Lo sottolinea l’Oms, sin dal 1946. Per questo, nel vedere il ministero dell’Istruzione che continua a essere impegnato a discutere dei vaccini a Scuola ed evitamento della Dad, ho due riflessioni che si legano alla circolare n° 1107 del 22/07/2021. La prima riflessione nasce dalle argomentazioni che il ministero usa per individuare come priorità la didattica in presenza: il Cts considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per l’essenzialità del valore formativo, che per “l’imprescindibile e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) di Cristian Pagliariccio, psicologo Per essere in salute è fondamentale un’attenzione al benessere psicologico e sociale, oltre che biologico. Lo sottolinea l’Oms, sin dal 1946. Per questo, nel vedere il ministero dell’Istruzione che continua a essere impegnato a discutere dei vaccini aed evitamento della Dad, ho due riflessioni che si legano alla circolare n° 1107 del 22/07/2021. La prima riflessione nasce dalle argomentazioni che il ministero usa per individuare come priorità la didattica in presenza: il Cts considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per l’essenzialità del valore formativo, che per “l’imprescindibile e ...

