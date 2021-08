Rkomi | vita privata | carriera e curiosità sul rapper milanese

(Di martedì 3 agosto 2021) Mirko Manuele “” Martorana nasce a Milano il 19 aprile 1994. Da sempre molto schivo e riservato sulla, sappiamo che cresce nel quartieredi Calvairate (la zona amministrativa 4, da qui il nome di Zona 4Gang) in una famiglia prevalentemente femminile. Quindi con madre, sorelle e nonna. Come dichiara più volte nelle interviste, le sole figure paterne della sua infanzia sono il fratello maggiore e l’insegnante di Muay Thai. Quest’ultimo lo introduce anche all’ottimo passatempo della lettura.Il primo approccio col rap ce l’ha grazie al cugino, in arte Pablo Asso, con cui pubblicherà nel 2013 ...

Mirko Manuele "Rkomi" Martorana nasce a Milano il 19 aprile 1994. Da sempre molto schivo e riservato sulla vita privata, sappiamo che cresce nel quartiere milanese di Calvairate (la zona amministrativa 4, da qui il nome di Zona 4Gang) in una famiglia prevalentemente femminile. Quindi con madre, sorelle e nonna. Come dichiara più volte nelle interviste, le sole figure paterne della sua infanzia sono il fratello maggiore e l'insegnante di Muay Thai. Quest'ultimo lo introduce anche all'ottimo passatempo della lettura. Il primo approccio col rap ce l'ha grazie al cugino, in arte Pablo Asso, con cui pubblicherà nel 2013. Età, carriera e collaborazioni del rapper Rkomi, a Battiti Live 2021 su Italia 1 il 3 agosto. Tra le sue hit Nuovo Range da Taxi Driver.