(Di martedì 3 agosto 2021) I volontari e gli agenti della forestale hanno trovato durante un controllocaliforniane una rarissimaa due. Non di rado la natura riesce a riservare delle sorprese anche quando si pensa di essere abbastanza esperti dei fenomeni che caratterizzano una determinata specie o habitat. Una sensazione di stupore ha infatti colto gli esperti ed i volontari che mercoledì scorso pattugliavano la spiaggia dell‘Edisto Beach State Park, in South Carolina. Gli agenti del parco e i volontari erano stati incaricati di pattugliare la zona per vedere se c’erano delle tartarughe rimaste incastrate nel nido. ...

Advertising

zazoomblog : Ritrovata tartaruga a due teste: l’incredibile scoperta sulle spiagge americane - #Ritrovata #tartaruga #teste: - pillamaro : (Cetraro, salvata 'Mariachiara' la tartaruga Caretta Caretta ritrovata in difficoltà) è stato pubblicato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovata tartaruga

Periodico Italiano

... l'artista modenese è in mostra nella storica Galleria dellain via Sistina, un luogo che ... L'arte diventa il tramite verso la liberazione e laconsapevolezza'. E le sue opere, ...La, risalita per nidificare, aveva percorso la spiaggia fino a raggiungere l'asfalto. E ... seguendone le orme, si èdinanzi ad un meraviglioso spettacolo. Una presenza che ...Nel pomeriggio di sabato 31 luglio presso la spiaggia in località Lampetia di Cetraro si è conclusa con il lieto fine l’avventura di Mariachiara .Roma, 2 ago. (askanews) – Torna a esporre a Roma il “maledetto angelico”, Marcello Vandelli. Dopo il successo ottenuto a Palazzo Velli, l’artista modenese è in mostra nella storica Galleria della Tart ...