Rinviato secondo test Starliner (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Un problema al sistema di propulsione, dovuto molto probabilmente al malfunzionamento di una valvola, ha costretto ad annullare il secondo test di volo senza equipaggio della capsula Starliner della Boeing. Il lancio, inizialmente previsto il 30 luglio scorso, era stato Rinviato a causa dell’imprevista rotazione di 45 gradi della stazione spaziale internazionale provocato dall’accensione anomala dei motori del modulo russo Nauka, appena attaccato al complesso orbitale. Gli ingegneri della Boeing stanno operando per risolvere il problema e fare sì che il test possa essere riprogrammato già ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Un problema al sistema di propulsione, dovuto molto probabilmente al malfunzionamento di una valvola, ha costretto ad annullare ildi volo senza equipaggio della capsuladella Boeing. Il lancio, inizialmente previsto il 30 luglio scorso, era statoa causa dell’imprevista rotazione di 45 gradi della stazione spaziale internazionale provocato dall’accensione anomala dei motori del modulo russo Nauka, appena attaccato al complesso orbitale. Gli ingegneri della Boeing stanno operando per risolvere il problema e fare sì che ilpossa essere riprogrammato già ...

Advertising

TgrRaiFVG : All'appello per il vaccino nelle fabbriche del FVG, secondo le stime di sindacati e delle Associazioni degli indust… - rtl1025 : ?? Rinviato a causa problema tecnico secondo test di volo senza equipaggio della capsula #Starliner della #Boeing: l… - infoitscienza : Horizon Forbidden West rinviato al 2022 secondo Bloomberg – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console |… - John40065539 : @lucianonobili Alemagno e gli arabo vivi invece riuscirebbero a spenderli in un secondo. Rinviato di 40 giorni: bas… - ilgiornale : Si allungano i tempi per aggiornare il proprio televisore secondo il nuovo standard del digitale terrestre. Qual è… -