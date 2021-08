Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di origini marocchine e residente nel modenese è morta dopo essere rimasta incastrata in un macchinario in un’azienda a Camposanto questa mattina intorno alle 8.30. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla. L’infortunio è avvenuto in un’azienda che produce cartoni per alimenti. La donna stava lavorando a una macchina fustellatrice. Sono in corso i rilievi dei carabinieri di Medicina del lavoro e gli accertamenti della Asl. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Camposanto e della compagnia di Carpi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di origini marocchine e residente neldopo essere rimastain unin un’azienda a Camposanto questa mattina intorno alle 8.30. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla. L’infortunio è avvenuto in un’azienda che produce cartoni per alimenti. La donna stava lavorando a una macchina fustellatrice. Sono in corso i rilievi dei carabinieri di Medicina del lavoro e gli accertamenti della Asl. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Camposanto e della compagnia di Carpi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

infoitinterno : Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese - StefaniaFalone : Modena, rimane incastrata in un macchinario: morta lavoratrice 40enne a Camposanto - globalistIT : - italiaserait : Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese - fisco24_info : Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese: Infortunio mortale in un'azienda a Camposanto. Inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimane incastrata Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese Inutili i soccorsi per la donna che stava lavorando a una macchina fustellatrice Una donna di origini marocchine e residente nel modenese è morta dopo essere rimasta incastrata in un macchinario in ...

Modena, rimane incastrata in un macchinario: morta lavoratrice 40enne a Camposanto Ha perso la vita rimanendo incastrata in una macchina fustellatrice nell'azienda in cui lavorava, che produce confezioni in cartone per alimenti. L'incidente è avvenuto la mattina del 3 agosto intorno alle 8:30, in uno ...

Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese Adnkronos Rimane incastrata in un macchinario: morta lavoratrice 40enne nel Modenese È successo in uno stabilimento in Via Panaria. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118, ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto ...

Rimane incastrata in un macchinario, 41enne morta nel modenese Una donna di origini marocchine e residente nel modenese è morta dopo essere rimasta incastrata in un macchinario in un’azienda a Camposanto questa mattina intorno alle 8.30. Sul posto i sanitari del ...

Inutili i soccorsi per la donna che stava lavorando a una macchina fustellatrice Una donna di origini marocchine e residente nel modenese è morta dopo essere rimastain un macchinario in ...Ha perso la vita rimanendoin una macchina fustellatrice nell'azienda in cui lavorava, che produce confezioni in cartone per alimenti. L'incidente è avvenuto la mattina del 3 agosto intorno alle 8:30, in uno ...È successo in uno stabilimento in Via Panaria. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118, ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto ...Una donna di origini marocchine e residente nel modenese è morta dopo essere rimasta incastrata in un macchinario in un’azienda a Camposanto questa mattina intorno alle 8.30. Sul posto i sanitari del ...