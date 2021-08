Questi smartphone diranno addio a Google e ai suoi servizi, panico per milioni di utenti (Di martedì 3 agosto 2021) milioni di possessori di vecchi smartphone potrebbero andare nel panico leggendo una notizia che li riguarda da vicino in merito all’utilizzo di Google e dei suoi servizi. A breve, infatti, il colosso della tech californiano dismetterà tutti quegli smartphone il cui sistema operativo, l’esclusivo Android, risulta essere fin troppo datato. Google dice addio agli smartphone datati: i dettagli (Foto Tecnologia Libero)Nel dettaglio stiamo parlando precisamente della versione 2.3.7, upgrade della versione detta anche ... Leggi su computermagazine (Di martedì 3 agosto 2021)di possessori di vecchipotrebbero andare nelleggendo una notizia che li riguarda da vicino in merito all’utilizzo die dei. A breve, infatti, il colosso della tech californiano dismetterà tutti quegliil cui sistema operativo, l’esclusivo Android, risulta essere fin troppo datato.diceaglidatati: i dettagli (Foto Tecnologia Libero)Nel dettaglio stiamo parlando precisamente della versione 2.3.7, upgrade della versione detta anche ...

