Nota cantante nei guai: sarebbe indagata per una rapina (Di martedì 3 agosto 2021) La trapper 23enne, Chadia Rodriguez, risulterebbe tra gli indagati di una rapina. Ad aggravare la sua situazione sarebbe anche l’arma usata durante il crimine. Chadia Rodriguez (Instagram)Chadia Rodriguez, secondo il Corriere della Sera, sarebbe indagata per rapina. La notizia farebbe molto discutere e ci sarebbero molte polemiche attorno alla trapper di origine marocchina. La ragazza, cresciuta nella periferia di Torino, ha iniziato la sua carriera come calciatrice nella squadra femminile della Juventus. Purtroppo percorso interrotto a seguito di un grave infortunio. ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021) La trapper 23enne, Chadia Rodriguez, risulterebbe tra gli indagati di una. Ad aggravare la sua situazioneanche l’arma usata durante il crimine. Chadia Rodriguez (Instagram)Chadia Rodriguez, secondo il Corriere della Sera,per. La notizia farebbe molto discutere e ciro molte polemiche attorno alla trapper di origine marocchina. La ragazza, cresciuta nella periferia di Torino, ha iniziato la sua carriera come calciatrice nella squadra femminile della Juventus. Purtroppo percorso interrotto a seguito di un grave infortunio. ...

yukychankouran : Torino, rapina in auto con spray al peperoncino: indagata una nota cantante dalla doppia vita - infoitcultura : Ballando con le stelle: spunta il nome di una nota cantante - ODIOLEFARFALLE : mi è capitato più volte di ascoltare un cantante dal vivo, ma i sorrisi che ho visto da arianna durante il suo conc… - giornibuoni : recandomi ad ascoltare la personale playlist per nota catena di supermercati conosciuta al mondo come coop creata d… - imarealmoon : @Sirio60784903 Attento che la nota cantante ha la querela facile ?? -