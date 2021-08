'Non soffre più': morto Angelo, il cane simbolo dei roghi in Sardegna (Di martedì 3 agosto 2021) Angelo non ce l'ha fatta. Il cane rimasto gravemente ustionato durante gli incendi nella provincia di Oristano in Sardegna è morto. Lo comunicano sui social i veterinari della clinica DueMari dove era ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021)non ce l'ha fatta. Ilrimasto gravemente ustionato durante gli incendi nella provincia di Oristano in. Lo comunicano sui social i veterinari della clinica DueMari dove era ...

