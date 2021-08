Nascondevano la droga in un cimitero | arrestate due persone

(Di martedì 3 agosto 2021) Sono stati sequestrati oltre 70 chili di stupefacenti. L’episodio è avvenuto neldi Giarre, in provincia di Catania. Due gli arresti. Una notizia surreale arriva dalla Sicilia e precisamente da Giarre, in provincia di Catania. Neldella cittadina siciliana è scattato un blitz, dopo numerose segnalazioni. Al suo interno i finanzieri del comando L'articolo NewNotizie.it.

In totale sono stati trovati oltre 71 chili ditra marijuana, hashish e cocaina. A finire in manette sono state due persone: il 55enne custode del cimitero e un uomo di 43 anni. Per entrambi i ...La Guardia di finanza di Catania ha scoperto 71 chilogrammi di- tra marijuana, hashish e cocaina - nascosti niente meno che nel cimitero di Giarre . Nello specifico, 20 chili di marijuana 'skunk ' e 1 di hashish erano nascosti in un loculo vuoto collocato ...Sono stati sequestrati oltre 70 chili di stupefacenti. L'episodio è avvenuto nel cimitero di Giarre, in provincia di Catania. Due gli arresti.Le indagini si sono concentrate nel cimitero di Giarre, oggetto di alcune segnalazioni in merito a movimenti sospetti, soprattutto di notte ...