Monte dei Paschi, FdI-Ecr: Il Pd porta a sbattere, serve più tempo. Prorogare “l’uscita” dello Stato dalla banca (Di martedì 3 agosto 2021) “La gestione sconsiderata della vicenda Monte dei Paschi di Siena da parte del Pd rischia di portare al naufragio la storica banca senese. Di metterne a rischio il brand. E di causare migliaia di esuberi. Fratelli d’Italia farà di tutto per impedire che questo destino si compia”. Così Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr e il capodelegazione FdI-Ecr Carlo Fidanza. Mps, FdI-Ecr chiede più tempo a Gentiloni Per questa ragione – spiegano in una nota congiunta – abbiamo depositato un’interrogazione urgente alla Commissione europea, indirizzata ai commissari Gentiloni e Dombrovskis. Per richiedere una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) “La gestione sconsiderata della vicendadeidi Siena da parte del Pd rischia dire al naufragio la storicasenese. Di metterne a rischio il brand. E di causare migliaia di esuberi. Fratelli d’Italia farà di tutto per impedire che questo destino si compia”. Così Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr e il capodelegazione FdI-Ecr Carlo Fidanza. Mps, FdI-Ecr chiede piùa Gentiloni Per questa ragione – spiegano in una nota congiunta – abbiamo depositato un’interrogazione urgente alla Commissione europea, indirizzata ai commissari Gentiloni e Dombrovskis. Per richiedere una ...

