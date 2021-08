Lazio, due idee dalla Bundesliga per sostituire Correa (Di martedì 3 agosto 2021) Correa è in ritiro in Germania con la Lazio ma ha espresso la volontà di andar via. L’Everton di Benitez è l’opzione più concreta, poi c’è l’Inter se dovesse partire Lautaro Martinez. L’Inter ha rifiutato una proposta di 100 milioni del Chelsea per Lukaku, su Lautaro Martinez è forte il pressing di Arsenal e Atletico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021)è in ritiro in Germania con lama ha espresso la volontà di andar via. L’Everton di Benitez è l’opzione più concreta, poi c’è l’Inter se dovesse partire Lautaro Martinez. L’Inter ha rifiutato una proposta di 100 milioni del Chelsea per Lukaku, su Lautaro Martinez è forte il pressing di Arsenal e Atletico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : “Il Valencia interessato a Muriqi”: Il quotidiano As parla di un possibile affare di mercato con la Lazio sulla bas… - mirko_furlan : RT @TeresaMelani12: La Regione Lazio si affida alla polizia per combattere gli hacker. I due #Zigaretti uniti. Catarella pensaci tu. https:… - LALAZIOMIA : ALTRO DOUBLE PER IL TERNI EST - Dal Lazio due under 2004 - scureggione : RT @TeresaMelani12: La Regione Lazio si affida alla polizia per combattere gli hacker. I due #Zigaretti uniti. Catarella pensaci tu. https:… - mgraziano53 : RT @TeresaMelani12: La Regione Lazio si affida alla polizia per combattere gli hacker. I due #Zigaretti uniti. Catarella pensaci tu. https:… -