Kena Mobile a caccia di utenti Iliad e PosteMobile con un’offerta allettanteHDblog it

(Di martedì 3 agosto 2021) Costa 7,99?, ha zero costi di attivazione, minuti e sms illimitati e fino a 70 GB di navigazione internet.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Telefonino.net

...5 GB al mese in roaming in Unione Europea (e Regno Unito) 0 contributi di attivazione 0 costi della nuova SIM L'offerta si chiama7,99 Flash , ed è attivabile sul sito ufficiale, tramite l'app ...E' questa una offerta destinata a coloro che provengono da, BT Enia, Bladnae Lycamobile. Controcopertina.com è un giornale online approvato anche da Google News. Per ...Se TIM prende meglio nella vostra zona rispetto a Iliad o Vodafone potreste essere interessati a un'offerta cosiddetta "operator attack" dell'operatore virtuale Kena: offre agli abbonati di Iliad e Po ...Kena Flash è la nuova offerta del virtuale di TIM che include 70GB con minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ mensili disponibile in solo in MNP ...