Inter, Lukaku tentenna con il Chelsea: Blues pronti a rilanciare (Di martedì 3 agosto 2021) Cento milioni di euro, più il cartellino di Marcos Alonso: è questa l'offerta ufficiale del Chelsea per Romelu Lukaku. L'Inter ha immediatamente rifiutato la proposta, considerando imprescindibile l'attaccante belga. Secondo La Repubblica, però, la richiesta dei nerazzurri è di 150 milioni di euro. Il club di Abramovich insiste: la punta dei Blues per la prossima stagione deve essere Lukaku. Se il Chelsea dovesse alzare ulteriormente l'offerta, la palla passerà poi al giocatore. Secondo SkySport24, il club londinese starebbe pensando di rilanciare con un'offerta ...

