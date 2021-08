Infermiera muore a 39 anni. I colleghi: "Vale sei volata in cielo, ma resti qui con noi" (Di martedì 3 agosto 2021) Da novembre lottava contro un male che ieri l'ha strappata agli affetti della mamma Francesca, delle due sorelle e dei colleghi del pronto soccorso. Una battaglia che Valentina Liboni , Infermiera di ... Leggi su lanazione (Di martedì 3 agosto 2021) Da novembre lottava contro un male che ieri l'ha strappata agli affetti della mamma Francesca, delle due sorelle e deidel pronto soccorso. Una battaglia chentina Liboni ,di ...

