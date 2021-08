Incidenti sul lavoro, 40enne muore incastrata in macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto. Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sulavvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe rimastain un. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina delsi stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto.

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Moden… - Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro, muore incastrata in un macchinario #ANSA - MediasetTgcom24 : Modena, incidenti sul lavoro: 40enne muore incastrata in un macchinario #modena - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Incidenti sul lavoro, muore incastrata in un macchinario #ANSA - magdulka64 : RT @SkyTG24: Incidenti sul lavoro, 40enne muore incastrata in macchinario -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul Incidenti sul lavoro, 40enne muore incastrata in macchinario La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario nell'azienda in cui lavorava nel Modenese

Incidenti sul lavoro, muore incastrata in macchinario Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando ...

Incidenti sul lavoro, muore incastrata in macchinario - Ultima Ora Agenzia ANSA Incidente sul lavoro nel Modenese, resta incastrata nel macchinario: morta 40enne La donna ha perso la vita questa mattina, incastrata in un macchinario dell'azienda che si trova in provincia di Modena. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 non c'era più nulla da fare.

Grave incidente sulla 106, ferito un motociclista di 19 anni Un altro grave incidente è avvenuto sulla Statale 106 nella tarda serata di ieri all’altezza di contrada Toscano ...

La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario nell'azienda in cui lavorava nel Modeneseposto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando ...La donna ha perso la vita questa mattina, incastrata in un macchinario dell'azienda che si trova in provincia di Modena. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 non c'era più nulla da fare.Un altro grave incidente è avvenuto sulla Statale 106 nella tarda serata di ieri all’altezza di contrada Toscano ...