(Di martedì 3 agosto 2021) Promuovere una cultura artistica e musicale transfrontaliera e valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico della Valcanale, della Carnia e della Gailtal, alla scoperta di preziose venue per suggestivi eventi culturali. Questi sono gli obiettivi del progetto “In– Un percorso musicale tra antichelungo la strada che da Venezia porta a Lipsia, via Vienna e Dresda”, ciclo die eventi che interesseranno ledi Tolmezzo, Socchieve e dei comunici di Oberdrauburg e Kötschach – Mauthen, per tutto il mese di agosto. Il progetto, organizzato da Coro del Friuli ...

effe_news : IN CAMMINO – Quattro concerti fra le vie e le pievi di Italia e Austria sulle orme di Vivaldi e Bach - AnckarstromJJ : RT @leboudoird: Mentre cammino quelle tre quattro paia d’occhi che radiografano il culo e sembrano un metronomo che conteggia l’ancheggiame… - udine20 : IN CAMMINO: quattro concerti fra le vie e le pievi di Italia e Austria sulle orme di Vivaldi e Bach -… - fallo_felice : RT @leboudoird: Mentre cammino quelle tre quattro paia d’occhi che radiografano il culo e sembrano un metronomo che conteggia l’ancheggiame… - CpMilano6468 : RT @leboudoird: Mentre cammino quelle tre quattro paia d’occhi che radiografano il culo e sembrano un metronomo che conteggia l’ancheggiame… -

Ultime Notizie dalla rete : CAMMINO quattro

LaGuida.it

... sulla quale le associazioni specialistiche come Ondif,e Camere minorili hanno espresso il ...anni fa si cercò di intervenire? L'esperienza del 2017 tentò la via di un modello ad ...... mentre in Europa League ildegli Encarnados si è fermato nei sedicesimi di finale contro l'... Del resto, anche i portoghesi hanno subito solo due gol neitest match giocati. Il ...Riceviamo e pubblichiamo Il valore della storia per il rilancio del territorio. Se ne discuterà giovedì 5 agosto al Gran Caffè Donizetti nell’omonima piazza, dalle 21.30. Una sorta di vecchio caffè le ...Giovedì 5 agosto alle 21.30 un incontro al Gran Caffè Donizetti con gli autori di quattro libri sulla storia della cittadina vesuviana e il direttore de l’Ora Vesuviana Paolo Perrotta per discutere de ...