Heidi Klum | in vacanza a Capri con la figlia Leni e il marito Tom Kaulitz

(Di martedì 3 agosto 2021) Da Katy Perry e Orlando Bloom a Chrissy Teigen e John Legend, da Emily Ratajkowski e Hugh Grant fino Sangiovanni, Madame e Melissa Satta. Come ogni estate, a Capri va in scena un’autentica parata di celebrità, nazionali e internazionali. Molte di loro, nell’ultimo weekend di luglio, sono state coinvolte nel gala benefico organizzato sull’isola da LuisaViaRoma, per raccogliere fondi da devolvere all’Unicef.

e i Kaulitz dei Tokio Hotel scelgono di nuovo JP Boutique Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ...Alla serata sono stati presenti ospiti del calibro di Orlando Bloom (che ha svolto il ruolo di battitore d'asta),con la figlia Leni, Tina Kunakey (moglie di Vincent Cassel), Marica ...News, news: l'auto da corsa di Steve McQueens, opere di Andy Warhol e un taccuino con gli schizzi di Picasso sono stati messi all'asta per beneficenza. Quando? Questi lotti sono stati battuti durante ...Madame si è esibita ad una serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma. Per l’occasione la cantante – che ha cantato a piedi scalzi – si è presentata all’evento con delle ciabatte in gomma fir ...