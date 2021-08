Hacker contro il Lazio: Torneremo nei tempi della guerra fredda Carta e penna? (Di martedì 3 agosto 2021) L’attacco Hacker contro il Lazio ha congelato qualsiasi tipo di servizio che la Regione era in grado di offrire. Quindi non si parla solo di prenotazione dei vaccini o di visite mediche, ma anche del pagamento del bollo auto che al momento – come riporta il Giornale – sembra diventato impossibile. Per ora, infatti, tutti i sistemi informatici della Regione sono letteralmente fermi, paralizzati. E non si sa quando e se potranno essere riattivati. Il governatore Nicola Zingaretti ha già spiegato che ci vorrà del tempo prima di poter ripristinare tutti i servizi e che verrà data priorità a quelli sanitari. E così adesso, ... Leggi su cityroma (Di martedì 3 agosto 2021) L’attaccoilha congelato qualsiasi tipo di servizio che la Regione era in grado di offrire. Quindi non si parla solo di prenotazione dei vaccini o di visite mediche, ma anche del pagamento del bollo auto che al momento – come riporta il Giornale – sembra diventato impossibile. Per ora, infatti, tutti i sistemi informaticiRegione sono letteralmente fermi, paralizzati. E non si sa quando e se potranno essere riattivati. Il governatore Nicola Zingaretti ha già spiegato che ci vorrà del tempo prima di poter ripristinare tutti i servizi e che verrà data priorità a quelli sanitari. E così adesso, ...

