Green pass per viaggiare, lavorare e andare a scuola? Ecco il piano "a tappe" di Draghi: quando ne avremo bisogno (Di martedì 3 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere ai ristoranti al chiuso. Mentre su scuola, trasporti e posti di lavoro non si parla di obbligo per ora. L'orientamento di Mario Draghi, però, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe quello della gradualità. Il premier ha già iniziato l'ultimo giro di incontri in vista del nuovo decreto, che indicherà la data in cui la certificazione verde diventerà indispensabile per salire su aerei, navi e treni. Il giorno chiave potrebbe essere il 30 agosto. Ma ancora nulla di ufficiale. Per quanto riguarda i tre settori ancora in sospeso, trasporti, imprese ...

