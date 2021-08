Giustizia: la maggioranza si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - L'Aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia sulla responsabilità diretta dei magistrati. I voti a favore sono stati 37, i contrari 220, 181 gli astenuti. Sull'odg il governo ha dato parere contrario. Un voto che ha spaccato la maggioranza, preceduto da un aspro dibattito in Aula della Camera, impegnata nelle votazioni degli odg sulla riforma del processo penale. Forza Italia, Lega e Coraggio Italia si sono astenuti, mentre Italia viva ha lasciato libertà di voto e Pd, M5s e Leu hanno votato contro. Il testo respinto dall'Aula impegnava il governo "ad ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - L'Aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italiadiretta dei. I voti a favore sono stati 37, i contrari 220, 181 gli astenuti. Sull'odg il governo ha dato parere contrario. Un voto che hato la, preceduto da un aspro dibattito in Aula della Camera, impegnata nelle votazioni degli odgriforma del processo penale. Forza Italia, Lega e Coraggio Italia si sono astenuti, mentre Italia viva ha lasciato libertà di voto e Pd, M5s e Leu hanno votato contro. Il testo respinto dall'Aula impegnava il governo "ad ...

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, maggioranza in equilibrio precario. Sul Fatto di domani, come cambieranno i rapporti di forza - ilriformista : Dopo una giornata convulsa arriva la mediazione sui reati di mafia: ok anche dai 5 Stelle che minacciavano l’astens… - fisco24_info : Giustizia: la maggioranza si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati: AGI - L'Aula della Camera ha boccia… - Agenzia_Italia : Giustizia: la maggioranza si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati - Gabriele885 : RT @Libero_official: L'odg presentato da #FdI sulla responsabilità diretta dei #magistrati spacca la maggioranza alla #Camera. Rissa sfiora… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia maggioranza Giustizia: la maggioranza si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati Un voto che ha spaccato la maggioranza, preceduto da un aspro dibattito in Aula della Camera, ... Italia viva, che sostiene il referendum sulla giustizia, annuncia la libertà di voto. Ma i richiami alla ...

Sapia (AC): Combattiamo regime che risparmia corrotti e predatori casse pubbliche ... Combattiamo regime che risparmia corrotti e predatori casse pubbliche Giustizia 3 Agosto 2021 Dura ... mettendo la fiducia che ammazza la democrazia e conferma l'inciucio della maggioranza. Noi de L'...

Giustizia: la maggioranza si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati AGI - Agenzia Giornalistica Italia Delmastro (FdI): "M5s boccia odg su carcere duro per mafiosi, da onestà a omertà" "Vergogna! Da 'onestà, onestà a omertà, omertà' nel breve volgere di una singola esperienza governativa: il M5Stelle boccia l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per reintrodurre il carcere duro ve ...

Il Senato chiude per ferie, il DDL Zan slitta a ottobre L’estate sta arrivando anche per i senatori della Repubblica, entrati di fatto nell’ultima settimana di lavori prima delle ferie. Oggi alle ore 14:30 si è tenuta la conferenza dei capigruppo che ha de ...

Un voto che ha spaccato la, preceduto da un aspro dibattito in Aula della Camera, ... Italia viva, che sostiene il referendum sulla, annuncia la libertà di voto. Ma i richiami alla ...... Combattiamo regime che risparmia corrotti e predatori casse pubbliche3 Agosto 2021 Dura ... mettendo la fiducia che ammazza la democrazia e conferma l'inciucio della. Noi de L'..."Vergogna! Da 'onestà, onestà a omertà, omertà' nel breve volgere di una singola esperienza governativa: il M5Stelle boccia l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per reintrodurre il carcere duro ve ...L’estate sta arrivando anche per i senatori della Repubblica, entrati di fatto nell’ultima settimana di lavori prima delle ferie. Oggi alle ore 14:30 si è tenuta la conferenza dei capigruppo che ha de ...