Gattino bloccato da 6 giorni in cima ad un abete a quasi 40 metri d'altezza a Sauris (Di martedì 3 agosto 2021) ... 1 visits today) Notizie Simili: Cagnolini precipitano nella dolina a Sauris, si… A Sauris una rete elettrica all'avanguardia a prova… Sauris primo "Borgo del Cashback" d'Italia, ... Leggi su friulioggi (Di martedì 3 agosto 2021) ... 1 visits today) Notizie Simili: Cagnolini precipitano nella dolina a, si… Auna rete elettrica all'avanguardia a prova…primo "Borgo del Cashback" d'Italia, ...

Advertising

FabioDantuono1 : Foggia, il gattino impaurito bloccato sulla finestra di un appartamento in fiamme: lo salvano i carabinieri… - barcachevola : Ho appena bloccato anna su telegram perché sto in tracollo su framartino da pomeriggio e mi manda gif in cui sorrid… - _ossimoro_ : raga volevo condividere con voi il fatto che ieri ho salvato un gattino che era rimasto bloccato in un water buttat… - _Barfolomew_ : @fanpage quando un servizio giornalistico sul gattino bloccato su un albero e salvato dai vigili del fuoco? -