Fabian Ruiz non è più sul mercato: il centrocampista resta a Napoli (Di martedì 3 agosto 2021) Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz sembra non essere più sul mercato almeno per il momento. Fabian Ruiz è uno dei giocatori del Napoli più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Ildelsembra non essere più sulalmeno per il momento.è uno dei giocatori delpiù … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : Calciomercato Napoli, #FabianRuiz non è incedibile: con l'offerta giusta può partire #SkyCalciomercato #Napoli - zazoomblog : REPUBBLICA – Napoli Fabian Ruiz fuori dal mercato non sono arrivate offerte - #REPUBBLICA #Napoli #Fabian #fuori - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Fabian Ruiz può restare, i suoi estimatori hanno fatto altre scelte - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Fabian Ruiz ed Ospina tra i possibili convocati per l'amichevole a Cracovia - dangiuntolee : quindi facendo un riepilogo ad oggi dobbiamo vendere Contini, Machach, Ciciretti, Tutino, Fabian Ruiz (via Sky), Fo… -