Eutanasia, la raccolta firme va a gonfie vele. In un mese e mezzo oltre 320mila italiani hanno sottoscritto la proposta per il referendum (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo l'inazione del Parlamento, è partita la raccolta firme per indire il referendum per l'Eutanasia legale. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Luca Coscioni che, letteralmente contro tutto e tutti, sta macinando numeri da record con oltre 320 mila sottoscrizioni raccolte ai tavoli sparsi in tutta Italia e in appena un mese e mezzo. Tra l'altro si tratta di un numero parziale a cui vanno sommate anche le firme raccolte dai Comuni. Insomma si tratta di un successo clamoroso, tanto da aver già ampiamente superato il giro di boa visto che per indire il ...

