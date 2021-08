È arrivato al terzo posto a Masterchef 2 | sapete cosa fa oggi? Vita completamente rivoluzionata!

Leggi su sologossip

(Di martedì 3 agosto 2021) Si è classificato al2, lo ricordate? Non indovinereste maifarivoluzionata. Senza alcun dubbio, anche voi non vi sarete mai persi l’appuntamento con. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 2011 su Cielo, il talent dedicato alla cucina ha riscosso un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.