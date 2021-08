Denunciati tre giovani per aver minacciato una ragazza nel parcheggio del pub

(Di martedì 3 agosto 2021) Minacciano unain unin zona pub:tre. Due 18enni e un 20enne deferiti per minacce La vittima costretta a fuggire.treDue 18enni e un 20enne deferiti per minacce; per loro anche il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento. Un altro

Advertising

LucianoBonazzi : #LeManiSullaCittà #Sardine Rave party #Bologna, in mille nello zuccherificio. Tre erano #evasi dalla quarantena. I… - PorellaOfficial : RT @davocearispetto: Le indagini della polizia sono arrivate ai due minorenni e un maggiorenne a partire dai post pubblicati sui social. #… - 501_tot : RT @davocearispetto: Le indagini della polizia sono arrivate ai due minorenni e un maggiorenne a partire dai post pubblicati sui social. #… - davocearispetto : Le indagini della polizia sono arrivate ai due minorenni e un maggiorenne a partire dai post pubblicati sui social.… - rivieraoggi : Rubano le bici a tre 16enni: denunciati tre 20enni -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciati tre

Agenzia ANSA

E iinneschi ritrovati dopo lo spegnimenti delle fiamme sembrano avvalorare questa ipotesi. Ma ...3% rispetto all'anno precedente) ma solo 552 sono stati ie 18 gli arrestati. E questo ...... condotte dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Treviso, i due sono statiper ... ha disposto il sequestro preventivo, nei confronti della 'newco' e dei due indagati, di...Minacciano una ragazza in un parcheggio in zona pub: denuncia tre giovani. Due 18enni e un 20enne deferiti per minacce ...I contagiati saranno denunciati per aver violato l’isolamento fiduciario. Gli altri saranno multati per non aver rispettato la normativa anti-coronavirus ...