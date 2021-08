Chris Paul rimane ai Suns | accordo quadriennale

(Di martedì 3 agosto 2021) Sciolte le ultime riserve è arrivata anche l’ufficialità:ai. La franchigia dell’Arizona, dopo la magnifica stagione culminata con la conquista delle Finals Nba, ha trovato uncon la sua stella per un contrattoda 120 milioni di dollari.aiIl playmaker, a 36 anni, ha voluto fortementere in Arizona per tentare nuovamente l’assalto al titolo Nba sfuggito in questa stagione solamente all’ultimo atto contro i Milwakee Bucks. ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySportNBA: Mercato NBA, Chris Paul resta ai Phoenix Suns: giocherà (almeno) fino a 40 anni - orax1972 : RT @MarcoAMunno: Quadriennale da 120 milioni per Chris Paul di ritorno ai Suns. #WeAreTheValley #NbaTipo - SkySportNBA : Mercato NBA, Chris Paul resta ai Phoenix Suns: giocherà (almeno) fino a 40 anni - therealComi : Mi sveglio leggendo Chris Paul extended 4yrs x120 mil e dwight e ariza ai Lakers. Non vedo l'ora di sentire il disc… - ilnonnosimpson : RT @StorieASpicchi: Chris Paul resta a Phoenix! 4 anni e 120 milioni, fino a 40 anni… #otnba -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Paul

... erano già stati confermati Ant - Man and the Wasp: Quantumania (terzo capitolo dedicato a... Il primo film con Anthony Mackie nei panni che furono diEvans potrebbe uscire il 10 novembre ...Quando compì sia 50 sia 55 anni, egli organizzò infatti dei mega - party alla Casa Bianca con ospiti come Jay - Z, Stevie Wonder, Tom Hanks,Rock, Ellen DeGeneres eMcCartney.Obama, che per il suo sessantesimo compleanno avrebbe richiesto agli invitati di effettuare donazioni a organizzazioni a favore di giovani afroamericani e delle loro famiglie, è solito organizzare gra ...Chris Paul non lascia Phoenix. Dopo la storica stagione 2020/21, fermatasi solo alle NBA Finals con il successo finale dei Milwaukee Bucks, i Suns hanno trovato un nuovo accordo con Chris Paul.