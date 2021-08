Canoa velocità, Francesca Genzo in finale alle Olimpiadi nel K1 200 metri! (Di martedì 3 agosto 2021) Francesca Genzo accede alla finalissima del K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella Canoa velocità. La 27enne triestina ha riportato una barca italiana femminile nell’atto conclusivo dei Giochi a distanza di 9 anni da Londra 2012, quando Josefa Idem chiuse a 47 anni la sua gloriosa carriera con il 5° posto nel K1 500 metri. Erano quattro i pass a disposizione in semifinale e l’azzurra si è classificata proprio quarta con il tempo di 40? netti. La classe 1993 è partita benissimo, condicio sine qua non per portare a termine una buona prestazione nella distanza più ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)accede alla finalissima del K1 200 metridi Tokyo 2020 nella. La 27enne triestina ha riportato una barca italiana femminile nell’atto conclusivo dei Giochi a distanza di 9 anni da Londra 2012, quando Josefa Idem chiuse a 47 anni la sua gloriosa carriera con il 5° posto nel K1 500 metri. Erano quattro i pass a disposizione in semie l’azzurra si è classificata proprio quarta con il tempo di 40? netti. La classe 1993 è partita benissimo, condicio sine qua non per portare a termine una buona prestazione nella distanza più ...

Advertising

Doctor_D03 : RT @Raven___Storm: Non so se riesco a svegliarmi quindi spero che questo basti: ????VELA???? ????ATLETICA???? ????CICLISMO SU PISTA???? ????CANOA DI… - mfworlds : RT @Raven___Storm: Non so se riesco a svegliarmi quindi spero che questo basti: ????VELA???? ????ATLETICA???? ????CICLISMO SU PISTA???? ????CANOA DI… - ehitate : RT @Raven___Storm: Non so se riesco a svegliarmi quindi spero che questo basti: ????VELA???? ????ATLETICA???? ????CICLISMO SU PISTA???? ????CANOA DI… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 11 con altri 26 titoli in palio tra canoa velocità, ginnastica artistica, atletica, tuffi, bo… - ThePalmOil : RT @Raven___Storm: Non so se riesco a svegliarmi quindi spero che questo basti: ????VELA???? ????ATLETICA???? ????CICLISMO SU PISTA???? ????CANOA DI… -