Canoa sprint | finale K1 con Genzo in tv oggi | orario e diretta streaming Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di martedì 3 agosto 2021) Scattano le finali del K1 dellaalle Olimpiadi di. C’è un’azzurra in acqua: si tratta di Francescanel K1 200 metri femminile. PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO: ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERETV E– L’appuntamento è per le ore 4:37 di martedì 3 agosto con lain rosa. Sarà visibile insu Discovery + (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ...