Ad Amici 21 rivoluzione prof: chi entra e chi esce (Di martedì 3 agosto 2021) Sono già in corso i casting per la prossima edizione di Amici che, stando alle anticipazioni date da Davide Maggio, dovrebbe prendere il via a settembre. E si lavora anche al “corpo docente”. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma le indiscrezioni corrono. Lorella Cuccarini era stata la prima, qualche giorno fa, a confermare la sua partecipazione ad Amici 21, ringraziando Maria de Filippi per la nuova occasione data. E sembrava essere confermata anche la presenza di Arisa, che pareva aver rinunciato a un contratto molto importante, anche dal punto di vista economico, pur di tornare alla corte di Maria. Secondo quanto si legge invece oggi su Dagospia, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021) Sono già in corso i casting per la prossima edizione diche, stando alle anticipazioni date da Davide Maggio, dovrebbe prendere il via a settembre. E si lavora anche al “corpo docente”. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma le indiscrezioni corrono. Lorella Cuccarini era stata la prima, qualche giorno fa, a confermare la sua partecipazione ad21, ringraziando Maria de Filippi per la nuova occasione data. E sembrava essere confermata anche la presenza di Arisa, che pareva aver rinunciato a un contratto molto importante, anche dal punto di vista economico, pur di tornare alla corte di Maria. Secondo quanto si legge invece oggi su Dagospia, ...

Advertising

mannocchia : Come dice il saggio: se sono tuoi amici è rivoluzione, se sono nemici è un colpo di stato. #Tunisia - blogtivvu : #Amici2021, #Arisa non ci sarà: rivoluzione nella squadra di #LorellaCuccarini, ecco chi la affiancherà - trashtvstellare : Rivoluzione ad Amici 21, una professoressa di canto non ci sarà più e una di ballo cambierà categoria #amici21 - enn_0000 : RT @NN86071511: Oggi abbiamo visto Sangiovanni durante delle prove. Cosa che non è mai successa ad Amici e per cui stavamo per fare una riv… - sonogiuliae : RT @NN86071511: Oggi abbiamo visto Sangiovanni durante delle prove. Cosa che non è mai successa ad Amici e per cui stavamo per fare una riv… -