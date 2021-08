Activision Blizzard: utili in calo, per Kotick numeri solidi e focus sul benessere dei dipendenti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) Activision Blizzard ha postato risultati del trimestre in calo, ma per Kotick i numeri solidi e ci sarà un focus sul benessere dei dipendenti.. Nel bel mezzo della tempesta mediatica che la sta scuotendo sin dalle fondamenta, Activision Blizzard ha postato risultati del secondo trimestre del 2021. I numeri registrati segnano un leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2020, ma il CEO Bobby Kotick non sembra preoccupato. Dal suo punto di vista i ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha postato risultati del trimestre in, ma pere ci sarà unsuldei.. Nel bel mezzo della tempesta mediatica che la sta scuotendo sin dalle fondamenta,ha postato risultati del secondo trimestre del 2021. Iregistrati segnano un leggerorispetto allo stesso periodo del 2020, ma il CEO Bobbynon sembra preoccupato. Dal suo punto di vista i ...

