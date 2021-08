Zogno | 31 contagiati di rientro dalla vacanza | “Per lo più giovani | messi in isolamento”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Trentuno persone contagiate dopo unain Puglia con l’oratorio. “Si tratta per lo più diragazzi – fa sapere il Comune di-. Ats li hainfiduciario obbligatorio”. L’amministrazione comunale raccomanda alle persone coinvolte “di rimanere infiduciario domiciliare anche se asintomatiche, di stare a casa e non uscire a chi è sottoposto a quarantena, in quanto obbligo di legge che serve a proteggere la comunità. Resta sempre fondamentale la massima prudenza nei comportamenti, continuando a rispettare le regole base per evitare e ridurre il ...

28 ragazzi di terza media e prima superiore, più 3 adulti fra i loro genitori, risultanodal Covid. Al momento, sono in isolamento tutti i 72 partecipanti e le loro famiglie , ...Il caso emerge da un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. Sono stati tutti in vacanza in Puglia.L’amministrazione: «Restate in casa, è un dovere» ...Sono quasi raddoppiate, il numero più alto dal 20 giugno. Almeno una dose al 73%. E per gli over 60 ancora scoperti arriva il camper ...