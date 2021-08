VIDEO Gianmarco Tamberi come Goku | un’onda energetica che genera l’oro olimpico a Tokyo

(Di lunedì 2 agosto 2021)quest’oggi ha potuto festeggiare quello che la giornata di ieri gli aveva dato:del salto in alto a, da condividere con il fuoriclasse qatariano Mutaz Essa Barshim. Un qualcosa di storico per l’atletica leggera italiana e lo sport italiano, considerando la magica accoppiata cona Cinque Cerchi di Marcell Jacobs nei 100 metri piani. Un contesto pazzesco per le tradizioni del Bel Paese e dal valore particolare per. L’azzurro, tra i favoriti alla vigilia dell’edizione dei Giochi 2016 a Rio, fu costretto a rinunciare per un ...

Eurosport_IT : Ti sei portato il gesso... Cosa diresti al Gianmarco Tamberi del 2016? ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - Coninews : A Casa Italia ecco Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, che mostrano le storiche medaglie d'oro conquistate. Ma non… - RadioItalia : I sacrifici di Gianmarco Tamberi sono stati ripagati con un oro olimpico veramente speciale! ???? Grande Gimbo!…

... come il metallo delle medaglie, quella che si riassumeva nel balzo arcuato diTamberi , ...su questo argomento Jacobs e Tamberi in piedi sulla sedia: davanti a tutti i compagni, la ...Tamberi supereroe come Goku. Il campione olimpico del salto in alto ha lanciato un'onda energetica, come il mitico personaggio di Dragon Ball, dalla quale è uscita la medaglia d'oro ...Gianmarco Tamberi quest'oggi ha potuto festeggiare quello che la giornata di ieri gli aveva dato: l'oro olimpico del salto in alto a Tokyo, da condividere con il fuoriclasse qatariano Mutaz Essa Barsh ...La romantica proposta di matrimonio che Gianmarco Tamberi, vincitore della medaglia d'oro per il salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha fatto alla sua fidanzata Chiara Bontempi.