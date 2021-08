(Di lunedì 2 agosto 2021)è un'avventuraer creata dagliindie italiani di Cordens Interactive. Nel gioco prenderete il controllo di un androide indifeso e - manipolando la luce, antichi macchinari e robot ostili - dovrete attraversare un mondo fantascientifico e post-apocalittico con l'obiettivo di salvare la vostra razza.unisce sapientemente il gameplay dei classiciatmosferici degli anni '90 con nuove incredibili meccaniche. Il gioco offre una varietà di differenti approcci per ogni incontro, dando inoltre la possibilità di nascondersi nelle ombre per evitare ...

Advertising

Eurogamer_it : #Vesper il puzzle platform italiano protagonista alle 19 di una diretta con gli sviluppatori. - TheGamesMachine : #Vesper è davvero un esordio col botto per gli italiani di #CordensInteractive: un gran bel #puzzle #platformer di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vesper puzzle

Il primo pilastro che sorregge l'impianto ludico emerge dopo pochi passi e caratterizzacome ... Con questa arma diventa così possibile scardinare quasi tutti iche incontriamo lungo la ...... e luci e ombre diventano essenziali nel gameplay (dallo stealth alla risoluzione deiambientali), e "" non è altro che "crepuscolo" in latino, si inizia a intravedere nel lavoro di ...Fortunatamente da un bel periodo a questa parte, molti titoli soprattutto indipendenti, riescono a farsi notare per un motivo o per un altro. Vesper, ...Prima di calarci nel mondo fantascientifico di Vesper, abbiamo intervistato Cordens Interactive per conoscere i retroscena del gioco.