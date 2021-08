Uomini e Donne: Tina Cipollari non ci sarà più? Il rumor clamoroso (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre in queste ore si sta discutendo sul web delle dichiarazioni di Ambra Lombardo secondo cui Kikò Nalli potrebbe essere ancora innamorato di Tina Cipollari e circola una vecchia foto della “vamp” di “Uomini e Donne” mora e molto magra (ricorda Miriana Trevisan), circola anche un rumor non molto piacevole per i fan dell’opinionista. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne: rivedremo Tina nella prossima edizione? Talvolta capita che corrano voci che Gemma Galgani e Tina Cipollari potrebbero lasciare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre in queste ore si sta discutendo sul web delle dichiarazioni di Ambra Lombardo secondo cui Kikò Nalli potrebbe essere ancora innamorato die circola una vecchia foto della “vamp” di “” mora e molto magra (ricorda Miriana Trevisan), circola anche unnon molto piacevole per i fan dell’opinionista. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!: rivedremonella prossima edizione? Talvolta capita che corrano voci che Gemma Galgani epotrebbero lasciare ...

