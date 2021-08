Un attacco informatico ha colpito la Regione Lazio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente della, Nicola Zingaretti (Foto: Marco Cantile/Getty Images)Dalla notte di domenica, un importantehai sistemi dellamettendo fuori uso il sito della, del Consiglio regionale e del portale di prenotazione dei vaccini contro Covid-19,crea. Secondo quanto riportato in queste ore, per la procura di Roma l’potrebbe essere partito dalla Germania ma resta l’ipotesi che si tratti di un’informazione falsa per rendere irriconoscibile il ...

L'evento è di per sé grave: unche ha messo KO i sistemi informatici della Regione Lazio, bloccando diversi servizi ai cittadini, aziende, strumenti interni e, incidentalmente, anche la piattaforma per la ...'La campagna di vaccinazione non si ferma e nella giornata di ieri sono stati somministrati 50mila vaccini, nonostante il piu' gravesubito. Fino al 13 agosto ci sono oltre ...