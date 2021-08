Torino, assessore Sacco: “Atp Finals non sono a rischio, procediamo come da programma” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Le Atp Finals non sono assolutamente a rischio, tutto sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma. Interdittiva antimafia contro Parcolimpico Srl? L’Amministrazione è totalmente estranea alla vicenda, che riguarda eventi passati e non la vendita di biglietti per le Atp Finals. Gli interventi sono stati presi per permettere il rispetto del cronoprogramma”. Questo è quanto esternato recentemente da Alberto Sacco, assessore al Turismo di Torino. Le Atp Finals 2021 andranno dunque in scena regolarmente, ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Le Atpnonassolutamente a, tutto sta procedendo nel rispetto del crono. Interdittiva antimafia contro Parcolimpico Srl? L’Amministrazione è totalmente estranea alla vicenda, che riguarda eventi passati e non la vendita di biglietti per le Atp. Gli interventistati presi per permettere il rispetto del crono”. Questo è quanto esternato recentemente da Albertoal Turismo di. Le Atp2021 andranno dunque in scena regolarmente, ...

