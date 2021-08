Tokyo 2020 nel segno dello spirito olimpico con Tamberi e Barshim (Di lunedì 2 agosto 2021) I due si sono messi al collo reciprocamente la medaglia d’oro nel salto in alto Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim hanno onorato il vero e proprio spirito olimpico. Non solo nella finale di ieri, 1 agosto, non hanno continuato la gara allo spareggio ma oggi, sono stati protagonisti di un altro bel momento. La premiazione della gara dell’azzurro si è svolta infatti solo oggi con Tamberi e l’atleta del Qatar saliti sul gradino più alto del podio scambiandosi la medaglia d’oro. Tamberi, a Radio Sport ha infatti spiegato: “La gara è durata più di due ore ed eravamo sfiniti. Andare avanti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021) I due si sono messi al collo reciprocamente la medaglia d’oro nel salto in alto Gianmarcoe Mutaz Essahanno onorato il vero e proprio. Non solo nella finale di ieri, 1 agosto, non hanno continuato la gara allo spareggio ma oggi, sono stati protagonisti di un altro bel momento. La premiazione della gara dell’azzurro si è svolta infatti solo oggi cone l’atleta del Qatar saliti sul gradino più alto del podio scambiandosi la medaglia d’oro., a Radio Sport ha infatti spiegato: “La gara è durata più di due ore ed eravamo sfiniti. Andare avanti ...

