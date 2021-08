Tokyo 2020, Mattarella riceverà i medagliati azzurri a settembre (Di lunedì 2 agosto 2021) A settembre i medagliati azzurri di Tokyo 2020 saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta LaPresse. Lo scorso 23 giugno, a trenta giorni esatti dalla cerimonia di apertura in Giappone, al Quirinale si è svolta la Cerimonia della Consegna del Tricolore da parte del Capo dello Stato. Presenti circa 150 tra dirigenti e atleti, compresi i portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi per Olimpiadi, e Bebe Vio e Federico Morlacchi per le Paralimpiadi), oltre al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente del Comitato paralimpico, Luca ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Adisaranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio. Lo riporta LaPresse. Lo scorso 23 giugno, a trenta giorni esatti dalla cerimonia di apertura in Giappone, al Quirinale si è svolta la Cerimonia della Consegna del Tricolore da parte del Capo dello Stato. Presenti circa 150 tra dirigenti e atleti, compresi i portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi per Olimpiadi, e Bebe Vio e Federico Morlacchi per le Paralimpiadi), oltre al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente del Comitato paralimpico, Luca ...

