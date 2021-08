Tamberi,'pubblico? tra Europei e Tokyo c'era via di mezzo' (Di lunedì 2 agosto 2021) "Nel giro di due mesi abbiamo visto due opposti allucinanti. Dagli Europei di calcio dove il pubblico era ammassato e senza mascherina a uno stadio olimpico vuoto. Si poteva benissimo trovare un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) "Nel giro di due mesi abbiamo visto due opposti allucinanti. Daglidi calcio dove ilera ammassato e senza mascherina a uno stadio olimpico vuoto. Si poteva benissimo trovare un ...

Advertising

sportmediaset : Tokyo 2020, Giacomo Crosa: 'Per #Jacobs corsa perfetta, #Tamberi al top senza pubblico'. #SportMediaset - GIGGIONAPOLI : Professionisti del servizio pubblico !??????????? - paolorm2012 : RT @giornali_it: Tamberi,'pubblico? tra Europei e Tokyo c'era via di mezzo' #2agosto #AgenzieStampa #Ansa #Sport - giornali_it : Tamberi,'pubblico? tra Europei e Tokyo c'era via di mezzo' #2agosto #AgenzieStampa #Ansa #Sport - glooit : Tamberi,'pubblico? tra Europei e Tokyo c'era via di mezzo' leggi su Gloo -