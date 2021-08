Stryger Larsen sirene Viola (Di lunedì 2 agosto 2021) Il tira e molla intorno a Pol Lirola, converge su alternative di fascia che abbiano gradimento e qualità. Italiano considera il laterale spagnolo titolare in pectore, ma la possibile cessione potrebbe aprire una strada alternativa, che porta la Viola a Stryger Larsen. L’esterno, che milita nell’Udinese è considerato come uno dei più grandi talenti della storia danese. Stryger Larsen la Viola fissa l’obbiettivo Il nodo della fascia destra ad oggi rimane un rebus per la Fiorentina. Il laterale spagnolo è da tempo conteso dal Marsiglia, che lo rivorrebbe dopo la stagione in prestito. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Il tira e molla intorno a Pol Lirola, converge su alternative di fascia che abbiano gradimento e qualità. Italiano considera il laterale spagnolo titolare in pectore, ma la possibile cessione potrebbe aprire una strada alternativa, che porta la. L’esterno, che milita nell’Udinese è considerato come uno dei più grandi talenti della storia danese.lafissa l’obbiettivo Il nodo della fascia destra ad oggi rimane un rebus per la Fiorentina. Il laterale spagnolo è da tempo conteso dal Marsiglia, che lo rivorrebbe dopo la stagione in prestito. ...

