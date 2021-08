Salvini in crollo di consensi minaccia la crisi | ' Fermare gli sbarchi oppure'

Advertising

LiberaMil : RT @globalistIT: - gemini9500 : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini crollo

Globalist.it

si rivolge a Luciana Lamorgese: 'Se il ministro non è in grado di risolvere questo problema, ne prenda atto e ne tragga le conseguenze. Faccia qualcosa, blocchi questi arrivi'. outstream Fino ......] Economia Politica Il porto di Vado può aiutare Genova dopo ildel ponte? Posted on 15 ... candidata nella lista provinciale di Savona della Lega per[…] Navigazione articoli ...Dopo aver fatto da sponda a negazionisti e no vax contro il green pass il capo della Lega fa propaganda su i migranti ...Due anni dopo l’innesco della crisi di governo che portò al crollo dell’esecutivo gialloverde e al passaggio al Conte bis, sempre dal ‘Papeete‘ ...