Russia | Akhmat Grozny-Sochi sospesa per l’invasione di un serpente VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 agosto 2021) Succede di tutto in Cecenia, in, nella cornice del Terek Stadium che ha ospitato la gara del campionato russo tra. La partita è stataper qualche minuto in avvio di gioco a causa della comparsa sul terreno di gioco di un. Necessario l’intervento degli steward per ‘accompagnare’ all’esterno il curioso invasore. Questione di minuti e la partita è ripresa: 2-1 per ilil risultato finale.We've seen cats and dogs in football, but never a snake. Also funny is the fact that the two dudes are just picking ...