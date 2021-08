Pisa | studente carbonizzato | la procura ipotizza istigazione al suicidio Nel mirino anche un videogioco

(Di lunedì 2 agosto 2021) E' morto, Francesco Pantaleo, e forse suicida: ma qualcuno potrebbe averlo incoraggiato, o addirittura indotto, al gesto estremo. E' quantoladinel fascicolo aperto sulla morte dellouniversitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovatonelle campagne diil 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all'autopsia, in programma domani, martedì 3 agosto 2021, vengono incaricateindagini specialistiche sul web e sui dispositivi elettronici in possesso del 23enne L'articolo proviene da ...

Agenzia_Ansa : E' dello studente scomparso da Pisa sabato scorso il corpo trovato carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Term… - Corriere : Uno studente 22enne di Marsala scompare a Pisa, l’appello del padre: «Aiutatemi a trovarlo» - infoitinterno : Studente carbonizzato, la procura di Pisa indaga per istigazione al suicidio: al setaccio pc e smartphone. Domani l… - infoitinterno : Pisa, ritrovato il corpo dello studente 23 enne scomparso - CPettiti : RT @LaStampa: Studente carbonizzato a Pisa, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio -

L'INDAGINE Francesco Pantaleo,morto a: il giallo della laurea e...... louniversitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne diil 25 luglio. Tra gli accertamenti tecnici, oltre all'autopsia, in programma domani, vengono ...E' morto carbonizzato, Francesco Pantaleo, e forse suicida: ma qualcuno potrebbe averlo incoraggiato, o addirittura indotto, al gesto estremo. E' quanto ipotizza la procura di Pisa nel fascicolo apert ...I dispositivi elettronici. Quelli che esamineranno le autorità sono i dispositivi mobili che Francesco aveva lasciato nella stanza dell’appartamento nel quale viveva in affitto a Pisa insieme a due co ...