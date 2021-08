(Di lunedì 2 agosto 2021) L’azzurro Samuelesi è qualificato per lanellasprint K1 1.000ai Giochi di Tokyo 2020 chiudendo al 2° posto alle spalle del belga Peters. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Eurosport_IT : Che batteria di Francesca Genzo! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #CanoeSprint - Gazzetta_it : Canottaggio femminile, secondo oro per l’Italia! Rodini-Cesarini da impazzire #Tokyo2020 - DanieleRaponi : #Tokyo2020 ?#Olimpiadi #ItaliaTeam #Canoa ???? #Burgo qualificato ai quarti nel k1 1000 m maschile #ITA #CanoeSprint… - DanieleRaponi : #Tokyo2020 ?#Olimpiadi #ItaliaTeam #Canoa ???? #Genzoni qualificata alla finale nel k1 200 m #ITA #CanoeSprint… - zazoomblog : Olimpiadi canoa: Burgo in semifinale nel K1 1000 metri - #Olimpiadi #canoa: #Burgo #semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi canoa

... impegnate nella notte per l'ultima giornata dei gironi eliminatori delledi Tokyo 2020. ... Nellasprint hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali Ssamuele Burgo (k1 1000 mt ...Tutte le gare di oggi 31 luglio: Italia da impazzire: due ori nell'atletica Sommario Atletica Pallanuoto Volleysprint Atletica Non arriva un'altra medaglia dal salto, ma era impossibile. ...Sono 27 le medaglie fin qui conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo . Anche oggi si prevede una giornata ricca di appuntamenti per gli Azzurri: alle ...Bronzo azzurro nella 4x100 misti di nuoto maschile. Già sul podio anche la vela italiana. Gaia Sabbatini qualificata alle semifinali dei 1.500. Già ai quarti, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ung ...