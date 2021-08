Non paga il caffè e picchia il cameriere: identificato dalla polizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Si era presentata ad un bar posto a ridosso del santuario di Pompei (Napoli), si era accomodato al tavolino e aveva consumato un caffè. Ma al momento del pagamento, aveva preteso di consegnare un euro invece dei due previsti per il servizio. Al rifiuto del dipendente incaricato, l’aveva prima minacciato di “spaccargli la faccia” e poi l’aveva aggredito, colpendolo al viso con una serie di schiaffi. A due mesi dall’accaduto, la svolta: questa mattina infatti personale del commissariato di polizia di Pompei ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Si era presentata ad un bar posto a ridosso del santuario di Pompei (Napoli), si era accomodato al tavolino e aveva consumato un. Ma al momento delmento, aveva preteso di consegnare un euro invece dei due previsti per il servizio. Al rifiuto del dipendente incaricato, l’aveva prima minacciato di “spaccargli la faccia” e poi l’aveva aggredito, colpendolo al viso con una serie di schiaffi. A due mesi dall’accaduto, la svolta: questa mattina infatti personale del commissariato didi Pompei ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di ...

