Nello Chalet un 'dj set' e si balla come in discoteca: multa Covid e chiusura per 5 giorni (Di lunedì 2 agosto 2021) CIVITANOVA - . Nel fine settimana appena decorso, personale del Commissariato di Civitanova Marche , ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) CIVITANOVA - . Nel fine settimana appena decorso, personale del Commissariato di Civitanova Marche , ...

Advertising

YouTvrs : Clienti ballano nello chalet: scatta la chiusura - - walter37688434 : @Cohen9905 fecero pure il week-end in Trentino nello chalet. Cmq si ???? hanno viaggiato più loro in 2 mesi, che noi in 10 anni ???? -