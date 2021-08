Jett – Professione Ladra su Sky Atlantic, in prima tv la serie con Carla Gugino e Giancarlo Esposito (Di lunedì 2 agosto 2021) La sfortunata serie Jett – Professione Ladra sbarca su Sky Atlantic, da lunedì 2 agosto in prima serata e in prima visione assoluta: composta da nove episodi distribuiti negli Stati Uniti da Cinemax, non è andata oltre la prima stagione. Jett – Professione Ladra, creata da Sebastian Gutierrez, è una serie d’azione originale Cinemax, che ha debuttato negli USA nel 2019: ora arriva in prima tv su Sky e Now, con due episodi a settimana disponibili ogni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) La sfortunatasbarca su Sky, da lunedì 2 agosto inserata e invisione assoluta: composta da nove episodi distribuiti negli Stati Uniti da Cinemax, non è andata oltre lastagione., creata da Sebastian Gutierrez, è unad’azione originale Cinemax, che ha debuttato negli USA nel 2019: ora arriva intv su Sky e Now, con due episodi a settimana disponibili ogni ...

Advertising

carotelevip : RT @telesimo: #SeriedellaSettimana dal 2 all' #8agosto: in chiaro debuttano #FBIMOSTWANTED, #THESINNER 3, OLIVIA - FORTE COME LA VERITA' e… - zazoomblog : Jett Professione ladra arriva su Sky la serie TV violenta - #Professione #ladra #arriva #serie - Lodamarco1 : RT @digitalsat_it: Una donna libera. Un’amante disinibita. Una madre premurosa. Una ladra. La migliore in assoluto. Semplicemente Jett. ?… - digitalsat_it : Una donna libera. Un’amante disinibita. Una madre premurosa. Una ladra. La migliore in assoluto. Semplicemente Jett… - SkyItalia : Una donna libera. Un’amante disinibita. Una madre premurosa. Una ladra. La migliore in assoluto. Semplicemente Jett… -