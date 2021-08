Il Mirror dice di non sapere nulla di Jacobs: «Sono stati i 100 metri di Google» (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è ancora quel senso di rancore che, evidentemente, i britannici si portano dietro dal giorno della finale di Euro 2020. Se si aggiunge, poi, che l’atleta britannico Zharnel Hughes – qualificatosi anche lui per l’ultimo atto dei 100 metri piani di Tokyo 2020 – non ha partecipato a causa di una falsa partenza, ecco che il quadro si complica ancora di più. Il risultato è che il tabloid The Mirror – noto sempre per i suoi toni provocatori – ha commentato con un titolo veramente evitabile la finale dei 100 metri dei Giochi Olimpici: «I 100 metri di Google», volendo intendere che – per scoprire qualcosa sui ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è ancora quel senso di rancore che, evidentemente, i britannici si portano dietro dal giorno della finale di Euro 2020. Se si aggiunge, poi, che l’atleta britannico Zharnel Hughes – qualificatosi anche lui per l’ultimo atto dei 100piani di Tokyo 2020 – non ha partecipato a causa di una falsa partenza, ecco che il quadro si complica ancora di più. Il risultato è che il tabloid The– noto sempre per i suoi toni provocatori – ha commentato con un titolo veramente evitabile la finale dei 100dei Giochi Olimpici: «I 100di», volendo intendere che – per scoprire qualcosa sui ...

